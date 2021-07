Vom Werksgelände der Schmiedag GmbH in Hagen - ein Unternehmen der GMH Gruppe - mussten 17 Mitarbeiter evakuiert werden.

Georgsmarienhütte. Eine ganze Nacht ausharren, bis Rettung kommt: 17 Mitarbeiter der Schmiedag GmbH – ein Unternehmen der GMH Gruppe – haben genau das durchgemacht. Der Betrieb an der Volme in Hagen musste evakuiert werden.

Normalerweise liegt der Pegelstand der Volme an der Messstelle in Hagen-Eckesey bei nicht einmal 1,20 Metern. Seit Dienstagnacht ist das anders. Innerhalb weniger Stunden stieg der Pegel mehr als doppelt so hoch an. Und das war noch nicht d