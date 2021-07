Ex-Wirecard-Chef Braun bleibt in U-Haft

Markus Braun, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Wirecard, bleibt in Untersuchungshaft.

Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München. Mit Luftbuchungen soll Wirecard seine Bilanzen manipuliert und so Banken und Investoren um drei Milliarden Euro geprellt haben. Der damalige Vorstandschef sitzt in U-Haft - und bleibt dort erstmal.

Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun muss auch nach einem Jahr hinter Gittern in Untersuchungshaft bleiben. Der 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts München ordnete am Freitag die Fortdauer der U-Haft an, wie das Gericht mitteilt