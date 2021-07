Geld abheben verändert sich: Häufiger an der Ladenkasse

Je mehr Bargeld Menschen also abheben wollen, desto eher nutzen sie den bewährten Bankschalter.

picture alliance / dpa

Berlin. Der Bankschalter verliert in Deutschland an Bedeutung, Alternativen wie das Abheben an der Ladenkasse werden stärker genutzt. Stirbt das persönliche Geldabheben schleichend aus?

Immer mehr Menschen heben beim Einkaufen Geld an der Ladenkasse ab, der Bankschalter verliert dagegen zusehends an Bedeutung bei der Versorgung mit Barem.Nach einer von der Postbank in Auftrag gegebenen repräsentativen Studie nutzten im Vor