EZB macht Weg frei für weitere Arbeiten am digitalen Euro

Die Europäische Zentralbank hat eine Untersuchungsphase für einen digitalen Euro gestartet.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Frankfurt am Main. Der Erfolg von Bitcoin und Co. lässt das Interesse an einem digitalen Euro wachsen. Bis Europas Verbraucher ihn nutzen können, werden aber noch Jahre vergehen - trotz Vorbereitungen.

Europas Währungshüter heben ihre mehrjährigen Arbeiten an einem digitalen Euro auf die nächste Stufe: Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss am Mittwoch, in eine 24 Monate dauernde Untersuchungsphase für eine solche Digitalwährung einz