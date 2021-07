Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Mittwoch sein hohes Niveau fast gehalten.

Der deutsche Leitindex lag am Vormittag knapp in der Verlustzone. Zuletzt fiel er um 0,08 Prozent auf 15 777,65 Punkte. Er bleibt damit in Sichtweite zum Rekordhoch, das er erst vor zwei Tagen mit 15 806 Zählern erreicht hatte. Der MDax ga