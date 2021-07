Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Mittwoch sein Niveau gehalten.

Am Nachmittag legte der Leitindex leicht um 0,03 Prozent auf 15.794,85 Punkte zu. Eine neue Bestmarke bleibt damit in Reichweite. Den bisherigen Rekord von 15.806 Zählern hatte der Dax vor zwei Tagen erreicht.Der MDax gab am Nachmittag um