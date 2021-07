Wo Opel Autos produziert.

Andreas Liebschner/Opel Automobile GmbH/dpa

Rüsselsheim am Main. Opel hat saniert. Im Stammwerk Rüsselsheim wurden Abteilungen geschlossen, Jobs gestrichen und immer weniger Autos montiert. Nun soll das bekannteste Modell der Marke die Trendwende schaffen.

In den Hallen K170 und K180 in Rüsselsheim hat die Zukunft des Autobauers Opel begonnen. Wie an einer Perlenkette hängen die stählernen Autokarossen hintereinander auf ihrem Weg zur „Hochzeit“, wo sie in Sekundenschnelle mit der Bodengruppe