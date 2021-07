Das Berlaymont-Gebäude ist der Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel.

Arne Immanuel Bänsch/dpa

Brüssel. Nachdem sich die führenden Wirtschaftsnationen auf eine globale Mindeststeuer geeinigt haben, pochen insbesondere die USA auf ein Ende der sogenannten Digitalsteuer. Die EU gibt nun bei.

Nach einer G20-Einigung auf eine globale Mindeststeuer hat die EU-Kommission Pläne für eine europäische Digitalsteuer auf Eis gelegt. Das sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel.Die Finanzministerinnen und -minister der großen In