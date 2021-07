Masthähnchen in einem Stall: Der Futterplan der Tiere könnte demnächst um Tiermehle und Insekten als Proteinersatz für umstrittenes Soja ergänzt werden.

Jens Büttner/dpa

Osnabrück. Der Speiseplan der Nutztiere in Europa könnte bald um Insekten und Tiermehle erweitert werden. Die EU arbeitet an einer Regeländerungen. Ein möglicher Profiteur: Hähnchenfleischproduzent Wiesenhof, der weg will vom Soja.

In hippen Supermärkten gehören Insekten schon länger in Form von Energieriegeln oder Burgerbuletten zum Sortiment. Wer mutig genug und das nötige Kleingeld hat, kann das verarbeitete Krabbelvieh essen. Insekten dürfen auf die Teller der Men