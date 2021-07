Baupreise steigen so stark, wie zuletzt vor 14 Jahren

Ein Haus zu bauen wird immer teurer: Eine Arbeiten gehen besonders ins Geld. Symbolfoto

imago images/penofoto

Berlin . Wer ein Haus bauen will, muss heute tief in die Tasche greifen. Die Preise steigen so stark, wie zuletzt vor 14 Jahren. Diese Arbeiten sind besonders teuer.

Der Materialmangel auf dem Bau lässt die Preise für neue Häuser spürbar steigen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, legten die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im Mai um 6,4 Prozent