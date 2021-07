Köche bereiten in der Küche eines Restaurants eine Soße zu. Firmen und potenzielle Azubis finden kurz vor dem neuen Ausbildungsjahr nur schwer zusammen.

Berlin/Nürnberg. Bald beginnt für viele junge Leute die Berufsausbildung. Doch Zehntausende suchen noch nach einer Stelle. Gleichzeitig finden viele Betriebe keinen Nachwuchs.

Die Lage am Ausbildungsmarkt in Deutschland verschärft sich weiter. 385.000 junge Leuten haben sich nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg bundesweit bisher um Lehrstellen beworben, 32.000 weniger als vor einem Jahr. Dem