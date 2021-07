Die Kontrolle durch Arbeitnehmer von deutschen Unternehmen an der Börse schwindet.

Boris Roessler/dpa/Archivbild

München. Arbeitnehmer spielen in den Aufsichtsräten vieler deutscher Unternehmen eine wichtige Rolle. Doch der Anteil der Kontrollgremien mit mit Vertretern der Belegschaftengeht zurück. Woran liegt das?

In den Aufsichtsräten der großen börsennotierte Konzerne in Deutschland schwindet allmählich der Einfluss der Arbeitnehmer. Nach einer Analyse der Münchner Personalberatung Russell Reynolds Associates werden ab September voraussichtlich in