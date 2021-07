Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, bei der Pressekonferenz zur Ernteprognose 2021.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Nauen. Der Regen verhinderte die obligatorischen Fotos mit schweren Mähdreschern zum Ernteauftakt des Bauernverbands. Richtig traurig war darüber niemand. Regen tut der Landwirtschaft gerade gut.

Nach drei Jahren in Folge sind die Landwirte in Deutschland vorsichtig optimistisch. „Die Getreideernte wird rund fünf Prozent über dem Ergebnis von 2020 liegen“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, am Mittwoch i