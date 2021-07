Die DAX-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Symbolbild

Boris Roessler/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main. Der deutsche Leitindex ist nach Verlusten am Vortag wieder leicht geklettert. Mit Spannung wird an der Frankfurter Börse eine Entscheidung der Federal Reserve in den USA erwartet.

Ungeachtet enttäuschender Industriedaten hat der Dax am Mittwoch einen Teil seiner Vortagesverluste wieder wettgemacht. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,86 Prozent auf 15.645,55 Punkte. Der MDax legte um 0,49 Prozent auf 34.