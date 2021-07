Die DAX-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Symbolbild

Boris Roessler/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Mittwoch seine Vortagesverluste wettgemacht.

Wie schon in den letzten Wochen waren auch diesmal nach einem Kursrückgang Schnäppchenjäger an den Markt gekommen, die auf günstige Einstiegschancen hofften. Der deutsche Leitindex schloss 1,17 Prozent im Plus bei 15.692,71 Punkten. Der MD