Vier-Tage-Woche: Weltweit größtes Experiment in Island abgeschlossen

In Island liefen von 2015 bis 2019 Feldversuche zur Vier-Tage-Woche.

Iamgo Images/ZUMA Wire/Leigh Taylor

Reykjavík. In Island sind zwei Langzeitstudien zur Vier-Tage-Woche beendet worden. Die Wissenschaftler sprechen von einem "überwältigenden Erfolg".

Zwischen 2015 und 2019 hat ein Prozent der isländischen Bevölkerung nur noch an vier Tagen in der Woche gearbeitet. An den zwei Feldversuchen der Regierung von Reykjavík und von Island nahmen insgesamt mehr als 2500 Menschen teil. Ihre Arbe