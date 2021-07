Dax-Werte werden im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse angezeigt.

Arne Dedert/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main. Enttäuschende Konjunkturnachrichten sowie die instabile Lage am Ölmarkt haben den Dax am Dienstag belastet.

Nach einem verhaltenen Start war der deutsche Leitindex im späten Handel in den Sog der nachgebenden Wall Street geraten und verlor am Ende 0,96 Prozent auf 15.511,38 Punkte.Der MDax der mittelgroßen Werte hingegen rettete ein Plus von 0,0