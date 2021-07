UN: Weniger Fleischkonsum in Industrieländern bis 2030

Wird Fleisch bei immer mehr Menschen vom Speiseplan verdrängt? Die Vereinten Nationen rechnen damit.

Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Roma. Wer weniger Fleisch isst, tut etwas Gutes für die Umwelt. Weil das so ist, rechnen die Vereinten Nationen mit einem Rückgang des Fleischkonsums in den Industrieländern - aber erstmal nur dort.

Die Vereinten Nationen erwarten für die Industrieländer einen sinkenden Fleischkonsum in den kommenden zehn Jahren. Das liege an wachsenden Umwelt- und Gesundheitsbedenken, heißt es in einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani