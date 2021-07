Ein Mitarbeiter eines Lebensmittellieferdienstes packt bestellte Waren ein. Der Online-Handel mit Lebensmitteln boomt.

picture alliance / Monika Skolimowska/dpa

München. Verbraucher in unseren europäischen Nachbarländern kaufen deutlich mehr Lebensmittel online. Die Deutschen halten ihren vertrauten Supermärkten und Discountern überwiegend die Treue.

Auch in der Corona-Krise haben die Menschen in Deutschland ihren vertrauten Supermärkten und Discountern überwiegend die Treue gehalten. Nur jeder zehnte Verbraucher hat im Frühjahr in einem Online-Supermarkt eingekauft, wie eine Umfrage de