Amazon entwickelt Lieferroboter in Finnland

Eine Tafel mit dem Logo des Onlineversandhändlers Amazon ist an der Fassade eines Amazon-Warenlagers angebracht.

Niall Carson/PA Wire/dpa

Seattle. Technik soll dem Menschen, weitere Dinge in der Zukunft erleichtern wie etwas das Autofahren. Anstrengungen werden aber auch in automatisierte Lieferungen gesteckt.

Amazon siedelt in Finnland ein Entwicklungszentrum für seine „Scout“-Lieferroboter an, die eigenständig auf Gehwegen fahren sollen.Das zunächst gut zwei Dutzend Mitarbeiter starke Team in Helsinki solle unter anderem Software entwickeln, mi