Bad Iburg. Über 100 geladene Gäste aus Politik, Rat, Aufsichtsrat, Wirtschaft und Gesellschaft fanden sich Donnerstagabend auf Einladung der Baumwipfelpfad UG (BWP) zur Eröffnung der „Försterei am Baumwipfelpfad“ in Bad Iburg ein.

Im ehemaligen Jagdschlösschen will der gastronomische Leiter Daniel Fromme das Konzept „Cook & Chill“ mit einfachen Gerichten umsetzen. Sitzen können Gäste drinnen wie draußen. Es werden die Speisen im Vorfeld auf Vorrat gekocht und anschließend auf vier Grad Celsius heruntergekühlt. Auf Bestellung wird dann „just in time“ verzehrfertig serviert.

„Wir haben einen weiteren Meilenstein in unserer dreijährigen Agenda erreicht. Der Weg bis zu diesem Punkt lässt sich am besten mit zwei Sportdisziplinen vergleichen: Einem Marathon und einem 100-Meter-Sprint“, umriss Geschäftsführer Veit Engelker die früheren Aktivitäten. Die Kombination Baumwipfelpfad und Försterei sei für viele so naheliegend, aber doch auch für viele sehr fern gewesen. „Trotz einiger Steigungen und unwegsamen Geländes haben wir das Ziel nie aus den Augen verloren und sind immer weiter der entscheiden Ratssitzung entgehen gelaufen“, so Engelker stolz.

Rolf Habben

Wegen der Corona-Krise und unvorhersehbarer Schwierigkeiten mit Handwerkern und Zulieferern habe man innerhalb von vier Monaten einen Betrieb von Null aus dem Stand aufbauen müssen. Er könne verstehen, „dass man uns für völlig verrückt erklärt hat, aber dennoch stehen wir heute hier“. Diese einmalige Leistung wäre niemals möglich gewesen ohne das Team, das hinter ihm stünde und genauso leidenschaftlich wie leidensfähig dieses Projekt in nur 120 Tagen bis zu diesem Punkt gebracht habe.

Rolf Habben

In ihrem kurzen Statement rief Bürgermeisterin Annette Niermann die Gäste dazu auf, „habt Spaß, esst, trinkt und lasst uns die Laga heute Abend einfach weiterfeiern“. Im Anschluss gab es von Gastronom Dieter Fromme die eine oder andere Leckerei auf die Gabel. Die Eröffnungsfeier – inklusive Tanz – zog sich bis in die späten Abendstunden hin.

Rolf Habben

Intention der Geschäftsführung des BWP ist die Baumwipfelpfad-Angebote und Gastronomie künftig miteinander zu verknüpfen, so Engelker. Damit sollen der luftig gelegene Wander- und Lehrpfad über den Baumwipfeln und die Gastronomie gegenseitig voneinander profitieren.

Das Restaurant Försterei am Baumwipfelpfad (Phillip-Sigismund-Allee 2, 49186 Bad Iburg) ist seit Freitag, 2. Juli, täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Telefon: 05403 404801, E-Mail: info@baumwipfelpfad-badiburg.de