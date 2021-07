In einem Reinraum wird ein Siliziumwafer für die Halbleiterherstellung geprüft.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover/Frankfurt. Mikrochips sind allgegenwärtig - nicht nur in Computern. Kein Auto, keine Maschine kommt mehr ohne Elektronik-Bauteile aus. In manchen Branchen könnten Halbleiter noch länger knapp bleiben als befürchtet.

Seit mehr als einem halben Jahr bringt der Chipmangel die verwundbare Autoindustrie weltweit aus dem Takt - und entgegen früheren Erwartungen dürfte die Lieferkrise in anderen Branchen auch nicht so bald abflauen.Anbieter waren auf IT oder