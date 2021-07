Die VW-Tochter Audi hat in den USA im vergangenen Quartal deutlich mehr Autos verkaufen können.

Christoph Schmidt/dpa

Herndon. Der Aufschwung in der US-Wirtschaft heizt auch den Automarkt kräftig an. Ein Grund für die starken Verkaufszahlen ist jedoch auch die Schwäche vor einem Jahr, als die Pandemie das Geschäft lahmlegte.

Nach dem Einbruch in der Corona-Krise kommen die Autoverkäufe in den USA wieder in Fahrt - davon profitieren auch die deutschen Hersteller stark.Volkswagen wurde im zweiten Quartal 120.520 Neuwagen mit dem VW-Logo auf dem wichtigen US-Markt