Pepsi will Zuckeranteil in Getränken senken

Werbung für Pepsi Cola.

Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Brüssel. Pepsi reagiert auf ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung. Der Konzern hat angekündigt, in seinen in der EU verkauften Getränken, in Zukunft weniger Zucker zu verwenden.

Der Getränke- und Snack-Konzern Pepsi will den Zuckeranteil in Getränken deutlich senken. In seinen in der EU angebotenen Getränken strebt der Konzern ein Viertel weniger Zucker bis 2025 an, bis 2030 sollen es 50 Prozent sein.Die Kalorien d