Hellmann will Waren ab 2022 europaweit per Drohnen ausliefern

Dronamics und das Logistik-Unternehmen Hellmann wollen vom kommenden Jahr an Waren innerhalb Europas per Mittelstreckendrohne transportieren.

dpa/Dronamics

Osnabrück. 2500 Kilometer weit können die Drohnen laut Hersteller fliegen: Ab dem kommenden Jahr will der Logistiker Hellmann gemeinsam mit einer Expertenfirma Waren per Drohne zustellen.

Der Drohnen-Entwickler Dronamics und das Logistik-Unternehmen Hellmann wollen vom kommenden Jahr an zeitkritische Waren per Mittelstreckendrohne transportieren. Das teilten beide Firmen am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit