Inflation schwächt sich in der Eurozone etwas ab

Die Inflationrate ist im Euoraum im Monat Juni leicht gesunken.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Luxemburg. Energie ist im Juni noch einmal teurer geworden. Aber was ist mit allem anderen? Das Statistikamt Eurostat liefert nach erster Schätzung Zahlen.

In der Eurozone ist die Inflationsrate im Juni leicht gesunken. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung in Luxemburg mitteilte.Im Vormonat hatt