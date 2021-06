Tanken ist dieses Jahr spürbar teurer geworden. Der allgemeine Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni jedoch etwas verlangsamt.

Sven Hoppe/dpa

Wiesbaden. Gestiegene Energiepreise treiben die Inflation in Deutschland weiter an. Insgesamt schwächt sich der Preisauftrieb aber etwas ab. Was bedeutet das für die kommenden Monate?

Nach fünf Anstiegen in Folge hat sich der Preisauftrieb in Deutschland etwas verlangsamt. Die Jahresinflationsrate lag im Juni bei 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte.Im Mai war noch ei