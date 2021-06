Hier gibt es Nachschub für Elektroautos.

Julian Stratenschulte/dpa

Brussels. In den Niederlanden dürfte es am einfachsten sein, einen E-Ladepunkt zu finden. Aber auch in Frankreich und Deutschland geht es mit dem Ausbau voran. In ärmeren Ländern sieht es anders aus.

In Deutschland stehen im EU-Vergleich die drittmeisten Ladepunkte für Elektroautos. Generell konzentriert sich der Großteil der Ladeinfrastruktur in der EU auf wenige reichere Länder, wie aus einer Erhebung hervorgeht, die am Dienstag vom e