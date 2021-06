Am blauen Himmel fliegt ein Flugzeug und hinterlässt Kondensstreifen.

Brussel. In der Corona-Krise sind viele Flüge ausgefallen. Die Leidtragenden sind die Reisenden. Die EU setzt sich nun für die Stärkung der Rechte von Fliegenden ein.

Wessen Flug in der Corona-Pandemie annulliert wurde, soll nach Ansicht der EU-Kommission deutlich leichter an sein Geld kommen als bisher.Die Brüsseler Behörde veröffentlichte am Montag eine Liste mit entsprechenden Forderungen an die Flugg