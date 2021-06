Der Bulle aus der Bronzeplastik „Bulle und Bär“ steht vor dem Gebäude der Frankfurter Wertpapierbörse. (Archivbild)

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Die privaten Haushalte werden in Summe immer reicher. Dieser Trend dürfte Volkswirten zufolge 2021 anhalten. Allerdings werden sich in den Zahlen die Corona-Lockerungen niederschlagen.

Die DZ Bank rechnet im laufenden Jahr mit einem weiteren kräftigen Anstieg des Geldvermögens der privaten Haushalte in Deutschland.Zwar werden die Menschen nach Einschätzung von DZ-Bank-Ökonom Michael Stappel dank zunehmender Lockerung der