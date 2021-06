Freiwillige Helferinnen und Helfer der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ mit einem Stapel von Unterschriften.

Gregor Fischer/dpa

Berlin. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hat ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Die Unterschriftensammlung für ihr Anliegen war erfolgreich.

Die Berlinerinnen und Berliner dürfen voraussichtlich bei einem Volksentscheid am 26. September über die Enteignung großer Immobilienunternehmen abstimmen. Die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hat dafür in den vergange