Volksentscheid zu Enteignung in Berlin rückt näher

Eine freiwillige Helferin der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ mit einem Stapel von Unterschriften.

Gregor Fischer/dpa

Berlin. Vier Monate hat die Berliner Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ Unterschriften gesammelt. Es könnte für einen Volksentscheid reichen. Die Frage ist, was dann passiert.

Ein Volksentscheid in Berlin über die Enteignung von großen Immobilienunternehmen rückt näher. Die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hat dafür in den vergangenen vier Monaten nach eigenen Angaben mehr als 343.000 Unters