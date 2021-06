Die Mehrheit der Deutschen träumt von einem Eigenheim im Grünen.

München . Der Traum vom Eigenheim: Immer mehr Menschen zieht es laut einer Umfrage weg von den Städten hinein ins Grüne. Woran liegt das?

Im Zuge der Corona-Pandemie träumt eine steigende Zahl der Menschen in Deutschland laut einer neuen Umfrage vom Einfamilienhaus im Grünen mit Garten. In der am Donnerstag veröffentlichten "Wohntraumstudie" des Münchner Baufinanzierungsvermi