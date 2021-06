Der erste Flug mit Passagieren einer Boeing 737 MAX von TUI fly Belgium hebt am Flughafen Brüssel ab.

Laurie Dieffembacq/BELGA/dpa

Hannover/Seattle. Zwei Abstürze, mehr als 300 Tote - fast zwei Jahre war ein weltweites Startverbot für den Krisenjetzt 737 Max verhängt worden. Nun soll es bald wieder losgehen.

Auch in Deutschland kommen nach der europäischen Startfreigabe im Winter nun die ersten Exemplare des früheren Boeing-Krisenjets 737 Max an. Bei der Tui-Gesellschaft Tuifly traf bereits zu Beginn dieser Woche eine Maschine am Stammsitz Hann