Medien: Antiviren-Pionier John McAfee tot in Gefängnis gefunden

Der Gründer der Antivirensoftware John McAfee, hier 2012, wurde laut Medienberichten tot in einem spanischen Gefängnis aufgefunden.

Alan Diaz/AP/dpa

Sant Esteve Sesrovires. "Durchgeknallt", ist ein Wort, das oft fällt, wenn es um John McAfee geht. In den 80er Jahren war er einer der ersten Computerviren-Jäger, wurde damit reich und machte dann eher als Draufgänger Schlagzeilen. Nun ist er in Spanien gestorben.

Der Software-Entwickler und Antiviren-Pionier John McAfee ist laut Medienberichten tot in einem spanischen Gefängnis aufgefunden worden. Die Leiche des 75 Jahre alten Multimillionärs aus den USA sei am Mittwochnachmittag in einer Zelle der