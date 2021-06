EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Mit ihrem milliardenschweren Green New Deal will sie Europa bis 2050 klimaneutral machen.

Zheng Huansong via www.imago-images.de

Hamburg. Die Zukunft wird öko sein, auch in der norddeutschen Wirtschaft. Darüber herrscht Einigkeit. Doch auf dem Weg zur grünen Revolution gibt es in Unternehmen mehr Frage- als Ausrufezeichen.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimarettung – Zielsetzungen, die auch beim norddeutschen Mittelstand als lohnend angekommen sind. An der Umsetzung freilich hapert es noch ganz erheblich. So die wesentliche Erkenntnis der am Mittwoch in