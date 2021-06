Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Das Auf und Ab des Dax unterhalb des Rekordhochs aus der vergangenen Woche hat sich am Donnerstag fortgesetzt.

Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte legte der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um knapp ein halbes Prozent auf 15.525 Punkte zu. An der Wall Street war der Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend im späten Handel ins Minu