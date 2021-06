Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Dem Dax ist vor dem Wochenende etwas die Luft ausgegangen.

Der deutsche Leitindex schloss am Freitag leicht mit 0,12 Prozent im Plus bei 15.607,97 Punkten. Für die von starken Schwankungen geprägte Börsenwoche stand ein Gewinn von gut einem Prozent zu Buche. Für einen Angriff auf das Rekordhoch be