Eine Verkäuferin einer Bäckerei tippt am Kassenbildschirm auf die Abbildung eines Brotes, das verkauft werden soll. (Archivbild)

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Berlin. Das belegte Brötchen auf die Hand am Bahnhof oder Flughafen - in der Corona-Krise wurde das zur Seltenheit. Das hat auch Einfluss auf das Bäckerhandwerk.

Die Deutschen sind in der Corona-Krise wieder häufiger zum Bäcker nebenan gegangen. Weniger Geschäft gab es in Filialen an Bahnhöfen und in Cafés. Das Bäckerhandwerk insgesamt hat deshalb im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit acht Jahren