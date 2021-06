Andreas Scheuer (l, CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, an Bord eines Airbus A 320neo.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Berlin. Wer jetzt mit dem Flugzeug verreist, könnte im Freundeskreis etwas Besonderes sein. Der Luftverkehr kommt nur langsam wieder auf die Beine. Doch die Branche soll die Krise für einen Aufbruch nutzen.

Endlich Sonne, endlich Ferien - doch endlich auch fliegen? An den Flughäfen checken in diesen Tagen so viele Urlauber ein wie lange nicht. Aber so wie vor Corona ist es längst nicht. Und es stellt sich die Frage, ob es jemals wieder so sein