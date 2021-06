Die Börse hat Curevac für die Ergebnisse der Zwischenanalyse abgestraft.

Bernd Weißbrod/dpa

Tübingen. Der Impfstoffkandidat von Curevac war ein Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona, unterstützt mit millionenschweren Staatsbeteiligungen und Finanzspritzen. Doch nun enttäuscht die Wirksamkeit des Stoffs - und die Aktie des Unternehmens bricht ein.

Der Börsenwert des Biotechnologieunternehmens Curevac ist am Donnerstag massiv abgestürzt.Das in Tübingen ansässige Unternehmen musste am späten Mittwochabend einräumen, dass der eigene Impfstoffkandidat CVnCoV in einer Zwischenanalyse nur