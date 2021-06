Autovermieter Erich Sixt übergibt an seine Söhne

Erich Sixt und seine Söhne Konstantin (M) und Alexander Sixt (r). (Archivbild)

Matthias Balk/dpa

Pullach im Isartal. Ein halbes Jahrhundert hat Erich Sixt Deutschlands größte Autovermietung geführt. Nun wechselt er in den Aufsichtsrat. Alexander und Konstantin Sixt präsentieren sich als eingespieltes Team mit klarem Kurs.

Generationswechsel an der Spitze von Deutschlands größtem Autovermieter: Eine Woche vor seinem 77. Geburtstag übergibt Vorstandschef Erich Sixt am Mittwoch das Steuer an seine beiden Söhne Alexander und Konstantin.Als Duo wollen sie den Fam