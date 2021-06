Freies Wlan an 12 Prozent der Bahnhöfe in Deutschland

Freies Wlan gibt es nur an 12 Prozent der Bahnhöfe in Deutschland.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Zahlen sind erschreckend niedrig. Nur an wenigen deutschen Bahnhöfen gibt es freies Wlan. Dabei sind die regionalen Unterschiede immens.

Nur an rund 12 Prozent der Bahnhöfe in Deutschland können Reisende kostenloses Wlan nutzen. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten und Verkehrsausschuss-Vorsitzenden Cem Özdemir he