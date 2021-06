Bertelsmann-Gesellschafterin Liz Mohn mit ihrem Sohn Christoph Mohn (undatierte Aufnahme).

--/Bertelsmann/dpa

Gütersloh. In Gütersloh endet eine Ära. Liz Mohn gibt an ihrem 80. Geburtstag führende Aufgaben an der Spitze der Familie ab. Sohn Christoph übernimmt. Der 55 Jahre alte Manager tritt an ihre Stelle.

Bertelsmann-Gesellschafterin Liz Mohn übergibt das Amt der Familiensprecherin in der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft an ihren Sohn Christoph Mohn. Das teilte der Bertelsmann-Konzern am Freitag in Gütersloh mit. Zuvor hatte der „Spiegel“