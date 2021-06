Dax dicht an Rekordhoch

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach einem zunächst schleppenden Freitagshandel hat der Dax doch noch Auftrieb erhalten.

Kurzzeitig übersprang der deutsche Leitindex dabei wieder die Marke von 15.700 Punkten und näherte sich seinem am Montag erreichten Rekordhoch deutlich.Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen finden, übersprang zudem erstmals in