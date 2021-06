Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Auch am Freitag bestimmt die Lustlosigkeit der vergangenen Tage den Dax.

In der ersten Handelsstunde notierte der Leitindex mit plus 0,06 Prozent auf 15.581 Punkten. Der MDax gewann 0,23 Prozent auf 33.851 Punkte. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,3 Prozent vor.Eine Richtungsentscheidung für den Dax war am Donnersta