Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt auf Anti-Krisen-Kurs.

Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main. Das wirtschaftliche Leben normalisiert sich zunehmend, die Zeichen stehen auf Konjunkturerholung und die Inflation zieht an. Dennoch hält die EZB an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest.

Europas Währungshüter gehen trotz besserer Aussichten für die Konjunktur und steigender Verbraucherpreise vorerst nicht vom Gas.Sowohl das milliardenschwere Notkaufprogramm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie als