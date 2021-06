20.000.000.000.000 Dollar Privatvermögen in deutschen Haushalten

Im Blankeneser Treppenviertel in Hamburg leben die Reichen und Schönen. In der Corona-Krise profitieren nur die ohnehin besonders Wohlhabenden.

Hamburg. Noch nie wurde weltweit so viel privates Vermögen angehäuft wie im Corona-Jahr 2020. In Deutschland besitzen nun 2900 Menschen mehr als 100 Millionen US-Dollar an Privatvermögen – und gehören zum Club der Superreichen.

Es ist eine kaum greifbare Summe: 20 Billionen US-Dollar, rund 16,4 Billionen Euro, befanden sich 2020 im Privatbesitz der Haushalte in Deutschland. Dass dieses Geld alles andere als gerecht oder gleichmäßig verteilt ist, geht aus dem