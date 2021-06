Nach einem guten ersten Quartal rechnet die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie im Gesamtjahr 2021 mit noch besseren Geschäften als zuletzt erwartet.

Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. In der Chemieindustrie wächst die Zuversicht. Die globale Erholung der Konjunktur gibt Deutschlands Herstellern Auftrieb. Der Branchenverband VCI hebt die Prognosen für das Gesamtjahr erneut an.

Die Branche prognostiziert nun ein Produktionsplus von 4,5 (bisher 3) Prozent und ein Ums