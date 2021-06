Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang in einem Windpark in Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern).

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg. Windkraft im Aufwind: Die Zukunftsaussichten sind nach Einschätzung der Branche rosig. Und Nordamerika entwickelt sich nach dem Präsidenten-Wechsel als weiteres Zugpferd.

Die Windkraftindustrie blickt mit großer Zuversicht in die Zukunft. „Insbesondere die langfristigen Marktaussichten tragen zu einer guten Bewertung in der Onshore- und Offshore-Windindustrie bei“, heißt es in einer Mitteilung der Hamburg Me